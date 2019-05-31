Помощник Первого вице-президента: В 2018 году в Азербайджане было вынесено всего 89 оправдательных приговоров

31 мая 2019 11:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2018 году в Азербайджане было вынесено всего 89 оправдательных приговоров по уголовным делам.

Об этом в ходе конференции «Адвокатский взгляд на судебно-правовые реформы» сказал помощник Первого вице-президента Азербайджана Гюндуз Керимов, сообщает в пятницу Trend.

Керимов отметил, что этот показатель ниже одного процента от общего числа уголовных дел: «Это может быть связано с совершенной работой государственного обвинения, сопротивлением адвокатов, пассивностью судов и иным неизвестными нам причинами. Считаем, что адвокаты должны приумножить усилия для того, чтобы сторона защиты получила сбалансированный результат. Как известно, в указе, подписанном Президентом Ильхамом Алиевым в связи с судебно-правовыми реформами, особо подчеркивается вопрос доступности правосудия».

Гюндуз Керимов также отметил, что в Азербайджане не так много адвокатов.

По словам помощника Первого вице-президента, за последние полтора года число адвокатов выросло от 800 до 1500 человек: «Это отрадно, однако ограничения в законодательстве, в частности, связанные с институтом представительства, создали препятствия для обращения в суды для лиц некоторых категорий, в особенности тех, кто живет за пределами Баку. По имеющейся у нас информации, есть районы, в которых действует всего один адвокат».

Керимов добавил, что в Азербайджане необходимо упростить правила приема в адвокатуру и вопросы по специализации.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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