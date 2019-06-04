Дорожная полиция предупреждает водителей по случаю праздника Рамазан

4 июня 2019 14:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Главное управление государственной дорожной полиции поздравляет всех участников дорожного движения с праздником Рамазан и рекомендует водителям, находясь в пути, следовать ряду правил.

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на дорожную полицию.

В сообщении отмечается, что прежде всего, перед поездкой водители должны обращать особое внимание на состояние транспортного средства, ремень безопасности должен быть пристёгнут не только водителями, но и пассажирами.

«Нельзя забывать, что строгое соблюдение правил скорости, обгона и маневрирования является необходимым условием нашей безопасности.

Старайтесь не садиться за руль в сонном, уставшем состоянии и немного отдыхайте после двух-трех часов непрерывной езды. В жаркую погоду, водителям транспортных средств без кондиционера рекомендуется отправляться в путь в прохладные часы дня.

Не забывайте, что, строго следуя правилам дорожного движения, вы создаёте условия для наслаждения праздником не только для себя, но и для ваших близких», - говорится в заявлении.

(Автор: Самир Али. Текст: Джафар Джафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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