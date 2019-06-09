Завтра в Азербайджане будет до 38 градусов тепла

9 июня 2019 12:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в понедельник ожидается солнечная погода, северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 19-23, днем - 28-33 градуса тепла, в Баку ночью - 21-23, днем - 30-32 градус тепла.

Атмосферное давление составит 763 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 60-70, днем - 35-45 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) ожидается северо-восточный ветер, температура морской воды - 20-21 градус.

На южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) также ожидается северо-восточный ветер, температура морской воды 22-23 градуса.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако в первой половине дня в некоторых горных районах ожидаются дожди и грозы. Есть вероятность выпадения града. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью - 18-23, днем - 33-38 градусов тепла, в горах - ночью 11-16, днем - 18-23 градусов тепла.

(Текст: Али Гасымов)

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