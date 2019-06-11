БАКУ /Trend/ - Бакинский филиал МГУ им М.В.Ломоносова объявляет прием студентов (степень бакалавриата с образованием на русском языке, очное отделение) на 2019/2020 учебный год по следующим направлениям подготовки:

Направления подготовки и образовательные программы План приема Количество мест, выде­ленных по гос. заказу Количество платных мест Филологический факультет 45.03.01 Филология 33 30 3 Образовательная программа "Русский язык и литература" 11 10 1 Образовательная программа "Современные западноевропейские языки и литература" (английский и итальянский языки) 22 20 2 Факультет прикладной математики 02.03.01 Математика и компьютерные науки 26 25 1 Химический факультет 04.03.01 Химия 27 25 2 Факультет психологии 37.03.01 Психология 30 25 5 Экономический факультет 38.03.01 Экономика 14 13 1 38.03.02 Менеджмент 13 12 1 Физический факультет 03.03.02 Физика 27 25 2

Для граждан Азербайджана, не получивших ранее образование на уровне бакалавриата за счет средств бюджета АР, и для иностранцев, постоянно проживающих в АР и не получивших ранее образование на уровне бакалавриата за счет средств бюджета АР, форма обучения - бесплатная, сообщает во вторник Trend.

Данные лица претендуют только на места, выделенные по государственному заказу, и участвуют в общем конкурсе на эти места на основе суммы баллов, набранных на вступительных испытаниях, и в соответствии с планом приема.

Желающим поступить на бакалавриат филиала, для допуска к испытаниям, необходимо набрать 150 или более баллов на вступительных экзаменах на весенней сессии (12 мая и 19 мая 2019 года), проведенных Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ).

Для граждан Азербайджана, получивших образование на уровне бакалавриата за счет средств бюджета АР, иностранцев, постоянно проживающих в Азербайджане и ранее получивших образование на уровне бакалавриата за счет средств бюджета АР, а также для лиц без гражданства и иностранцев, не имеющих постоянного вида на жительство в Азербайджане, форма обучения - платная.

Лица данной категории могут претендовать только на платные места, участвовать в общем конкурсе на основе суммы баллов, набранных на вступительных испытаниях, и в соответствии с планом приема, и допускаются к вступительным испытаниям филиала без участия в экзаменах, проводимых ГЭЦ.

Плата за обучение на уровне бакалавриата для граждан Азербайджана составляет 1750 AZN в год, для иностранцев - 1100 у.е в год.

Прием заявлений на бакалавриат проходит в электронной форме с 29 мая 2019 года по 28 июня 2019 года (в 12:00 регистрация закрывается).

Подать заявление можно на сайте филиала http://msu.az или на сайте ГЭЦ http://dim.gov.az/.

В дни консультаций и экзаменов абитуриент должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и распечатанный пропуск из системы электронной регистрации с личной подписью.

На первой консультации или на экзамене при себе, кроме удостоверения личности и пропуска, нужно иметь аттестат о среднем образовании или справку из школы об успешном окончании учебы (в случае отсутствия аттестата у выпускников 2019 года).

Все консультации и экзамены будут проходить по адресу г. Баку, Бинагадинский р-н, пос. Ходжасан, ул. Университетская,1.

Иностранные граждане, имеющие документ, выданный миграционной службой о постоянном (серия DYİ) или временном проживании (серия MYİ), должны указать при регистрации серию и номер этого документа.

Иностранные граждане, не имеющие указанных документов (не имеющие FİN-кода), в системе электронной регистрации, указывают данные загранпаспорта, и должны лично явиться в филиал по адресу г. Баку, Бинагадинский р-н, пос. Ходжасан, ул. Университетская, 1 со 2 по 4 июля 2019 года включительно (2 июля с 10:00 до 17:00 и 3 и 4 июля - с 10:00 до 12:00) для заверения пропуска и заявления.

При себе они должны иметь:

• документ, удостоверяющий личность;

• документ, выданный миграционной службой Азербайджанской Республики, подтверждающий отсутствие гражданства Азербайджанской Республики у поступающего. Обращаем Ваше внимание на то, что получение этого документа длится 20 дней;

• распечатанный пропуск из системы электронной регистрации с личной подписью;

• распечатанное заявление из системы электронной регистрации с личной подписью;

• подлинник документа о среднем общем образовании, документа о среднем профессиональном образовании или документа о высшем образовании и его нотариально заверенный перевод на русский язык в случае, если документ не выдан Азербайджанской Республикой или Российской Федерацией;

• 4 фото размером 3x4 (цветной отпечаток фотоснимка, выполненного не более чем за 6 месяцев, без головного убора, на матовой бумаге).

Вся информация о приеме, в том числе даты приема документов, даты вступительных испытаний, списки размещаются на сайте Филиала МГУ в городе Баку http://msu.az и на информационных стендах филиала.

Просим обратить внимание на следующую информацию:

1. Абитуриенты, не прошедшие вступительные экзамены по приему в филиал, смогут принять участие в проводимом ГЭЦ конкурсе по зачислению в другие высшие учебные заведения.

2. Лица, зачисленные в филиал, исключаются из списков ГЭЦ, и в дальнейшем не участвуют в конкурсах на поступление в другие вузы Азербайджана.

3. Образовательная деятельность филиала осуществляется по учебным планам и программам МГУ.

4. Занятия проводятся, в основном, профессорско-преподавательским составом МГУ.

5. Выпускникам бакалавриата филиала будет выдан диплом МГУ.

E-mail: pk@msu.az

Контактный телефон: +99412 409 33 71

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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