В Баку пройдет флэшмоб, посвященный Дню национального спасения

13 июня 2019 13:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 15 июня в 18:00 в музейно-парковом комплексе имени Гейдара Алиева при организации Главного управления культуры города Баку и поддержке телеканала "Меденийет" ЗАО "Азербайджанское телерадиовещание" пройдет флэшмоб с участием воспитанников бакинских детских музыкальных школ и школ искусства, сообщили Trend в министерстве культуры.

Отметим, что в мероприятии, посвященном Дню национального спасения, предусматривается участие хорового коллектива из около тысячи воспитанников бакинских детских музыкальных школ и школ искусства.

(Текст: Али Гасымов)

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