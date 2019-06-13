В Азербайджане определен уровень госпошлины для аккредитации образовательных учреждений

13 июня 2019 14:41 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ – Определена сумма госпошлины для аккредитации некоторых образовательных учреждений в Азербайджане.

Этот вопрос отражен в поправках к закону "О государственной пошлине", которые обсуждались на сегодняшнем внеочередном пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента), передает в четверг Trend.

Согласно законопроекту, сумма госпошлины для аккредитации дошкольных образовательных учреждений определена в размере 2000 манатов, для аккредитации внешкольных образовательных учреждений в размере 5000 манатов. За аккредитацию средне-специальных образовательных учреждений, дополнительных образовательных учреждений и других учреждений, осуществляющих образовательную деятельность необходимо оплатить госпошлину в размере 12000 манатов.

Поправки были приняты после голосования во втором чтении.

(Автор:Эльчин Мехтиев Текст: Турал Гараджаев Редактор: Хазар Ахундов)

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