В Азербайджане продолжается работа по обустройству заповедников

13 июня 2019 13:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство по туризму обратится в Бакинские транспортное агентство (БТА) для увеличения числа маршрутных автобусов в Государственный историко-культурный и природный заповедник «Янардаг».

Об этом, в ходе медиатура в заповедник «Янардаг», сказал журналистам пресс-секретарь Агентства Кянан Гулузаде, сообщает в четверг Trend.

По его словам, сейчас в заповедник уже ходят автобусы. «Но мы обратимся в БТА с тем, чтобы по этому маршруту были выделены современные автобусы, и их количество было увеличено», - отметил глава пресс-службы.

Гулузаде напомнил, что от "Дома правительства" в «Янардаг» и «Атешгях» отъезжают автобусы "Baku city tour". Он также добавил, что в заповеднике будет организован медпункт.

Напомним, что, после капитальной реконструкции, 12 июня состоялось открытие Государственного историко-культурного природного заповедника «Янардаг».

В открытии приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Организация круизов на Каспии планируется с 2020 года - госагентство Азербайджана
Общество 13:35
Вход на пляжи должен быть бесплатным - госагентство по туризму Азербайджана
Общество 13:20
Иностранцы смогут посетить заповедник «Янардаг» по новым ценам – госагентство по туризму
Общество 13:04
БТА предоставило автобусы для перевозки венгерских болельщиков
Экономика 9 июня 13:22
Туроператоры Азербайджана и Индии рассматривают перспективы двустороннего сотрудничества
Экономика 4 июня 19:40
Необходимо создать механизмы страхования азербайджанских туркомпаний - агентство
Туризм 4 июня 16:45
Лента новостей
ОПЕК+ учтет фактор торговых войн при определении уровней добычи в 2019 году
В мире 15:21
Разрабатывается законопроект «О малом и среднем бизнесе»
Экономика 15:19
Рост продаж автомобилей в Казахстане приблизился к 20%
Бизнес 15:12
США могут предложить Индии истребители F-35
Другие страны 14:51
В Шеки произошло тяжелое ДТП, погибла женщина
Происшествия 14:50
В Азербайджане определен уровень госпошлины для аккредитации образовательных учреждений
Общество 14:41
Возобновится рейс Ростов-Баку
Экономика 14:29
Вертолет МЧС тушит пожар в Гобустане
Происшествия 14:22
Узбекистан освобождает производителей альтернативной энергии от налогов
Энергетика 14:21