В Азербайджане продолжается работа по обустройству заповедников

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство по туризму обратится в Бакинские транспортное агентство (БТА) для увеличения числа маршрутных автобусов в Государственный историко-культурный и природный заповедник «Янардаг».

Об этом, в ходе медиатура в заповедник «Янардаг», сказал журналистам пресс-секретарь Агентства Кянан Гулузаде, сообщает в четверг Trend.

По его словам, сейчас в заповедник уже ходят автобусы. «Но мы обратимся в БТА с тем, чтобы по этому маршруту были выделены современные автобусы, и их количество было увеличено», - отметил глава пресс-службы.

Гулузаде напомнил, что от "Дома правительства" в «Янардаг» и «Атешгях» отъезжают автобусы "Baku city tour". Он также добавил, что в заповеднике будет организован медпункт.

Напомним, что, после капитальной реконструкции, 12 июня состоялось открытие Государственного историко-культурного природного заповедника «Янардаг».

В открытии приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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