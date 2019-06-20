В Масаллинском районе завершается реконструкция дороги, которой пользуются 38 тыс. человек (ФОТО)

20 июня 2019 12:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Масаллинском районе завершается масштабная реконструкция 16-километровой автомагистрали, соединяющая села Масаллы-Кохне Алвади-Тезе Альвади и Кохне Альвади-Гуллутепе-Йени Зуванд-Эмиртурбе, где проживает 38 тысяч человек.

Как сообщили Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, работы ведутся в технологической последовательности. Модернизированная в соответствии с IV техническим уровнем дорога была расширена до 10 метров. Для проезжей части отведены шесть метров, а на съезды дороги - два метра. Работы по расширению нацелены на обеспечение безопасного движения транспортных средств.

В настоящее время ведутся работы по асфальтированию дороги. Работы охватывают часть дороги площадью 100 тысяч квадратных метров. Также под дорогой были построены 11 железобетонных оросительных каналов и водопроводных линий. На шестом километре дороги был отремонтирован мост длинной 46 метров.

На заключительной стадии проекта вдоль дороги будут установлены 15 автобусных остановок, 150 дорожных знаков и информационных щитов, а также будут нанесены горизонтальные линии. Таким образом, на ремонтируемых дорогах будет создана современная дорожная инфраструктура. Строительные работы завершатся в ближайшее время.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

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