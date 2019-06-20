Российский ученый исследует керамику неолитического периода Азербайджана

20 июня 2019 16:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Научная сотрудница отдела археологических памятников Российского государственного исторического музея Наталья Петрова прибыла в Азербайджан с целью изучения керамических артефактов неолитического периода, которые хранятся в фонде Института археологии и этнографии Национальной академии наук.

Как сообщает Тренд, целью исследования российского ученого является определение технологии, схожих и отличительных характеристик производства керамики эпохи неолита на Ближнем Востоке и Кавказе. В данном исследовании за основу взяты образцы керамических изделий периода неолита, найденные на территории раскопок в Гойтепе и Ментештепе в Азербайджане.

Отметим что, Петрова побывала в неолитическом поселении Гойтепе в Товузском районе. Участники экспедиции под руководством заведующего кафедрой Института археологии и этнографии Фархада Гулиева ознакомили ученого с результатами своей работы.

(Текст: Кямаля Мамедли. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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