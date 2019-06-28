Генпрокуратура Азербайджана и Коллегия адвокатов подписали меморандум о взаимопонимании (ФОТО)

28 июня 2019 19:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В административном здании Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, в рамках налаживания сотрудничества с другими государственными учреждениями Коллегия адвокатов и Главное управление по борьбе с коррупцией подписали меморандум о взаимопонимании, передаёт Trend.

На встрече было отмечено, что судебно-правовые реформы, проведённые под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева, в частности, реализация рекомендаций и поручений, вытекающих из Указа от 3 апреля 2019 года «Об углублении реформ в судебно-правовой системе» внесли большой вклад в процесс укрепления правопорядка в нашей стране.

Для дальнейшего развития процесса одним из важных требований является защита прав и свобод человека, увеличение специальных информационных мероприятий, а также эффективное сотрудничество на взаимовыгодной основе с организациями, специализирующимися по профессиональной защите прав человека и правоохранительными органами, избираемыми профессиональным кадровым потенциалом.

Председатель коллегии адвокатов Анар Багиров отметил, что в результате прогрессивных достижений в области адвокатуры число юристов в стране значительно увеличилось, и в настоящее время в регионах Баку и Азербайджана насчитывается более 1500 лиц, задействованных в сфере адвокатских услуг. Багиров подчеркнул важность работы коллегии в соответствии с требованиями современности и отметил, что государство уделяет большое внимание развитию адвокатуры.

Отметим, что указом Президента Ильхама Алиева от 22.02.2018 «О дополнительных мерах по развитию адвокатуры в Азербайджане» было предписано повысить прозрачность работы Коллегии адвокатов

Багиров подчеркнул важность подписания меморандума, отметив, что основной целью укрепления сотрудничества является эффективная защита прав и свобод граждан, и подписание документа, в конечном итоге, послужит этой цели.

(Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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