Рафаэль Агаев выиграл "серебро" II Европейских игр

30 июня 2019 19:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский каратист Рафаэль Агаев, выступающий в дисциплине "кумите" в весовой категории 75 кг, выиграл серебряную медаль II Европейских игр, которые проводятся в столице Беларуси - Минске, сообщает в воскресенье Trend.

Агаев в финальном поединке уступил представителю Украины Станиславу Хоруне. Это стало пятой медалью азербайджанских каратистов на вторых Евроиграх.

В целом в активе сборной Азербайджана 28 медалей - пять золотых, 10 серебряных и 13 бронзовых.

Напомним, что Рафаэль Агаев является пятикратным чемпионом мира, десятикратным чемпионом Европы и двукратным победителем Игр исламской солидарности.

(Текст: Али Гасымов)

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