Госслужба занятости Азербайджана проводит в регионах ярмарки по трудоустройству (ФОТО)

2 июля 2019 14:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С начала текущего года Государственная служба занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана организовала ярмарки в 10 районах, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

На ярмарках, начавшихся в мае, было предложено 3371 вакантное место в государственных и частных учреждениях. Также была проведена регистрация кандидатов на курсы профессиональной подготовки.

Ярмарки планируется проводить и далее в текущем году в 56 городах и районах Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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