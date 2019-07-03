На конкурс по приему учителей на работу в Азербайджане подали заявки более 52 тысяч кандидатов

БАКУ/Trend/ - Сегодня завершается электронная регистрация по приему учителей на работу.

Более 52 тысяч кандидатов прошли электронную регистрацию, которая стартовала с 24 июня, для участия в конкурсе по приему учителей на работу, 50 тысяч из них подтвердили свои электронные заявки, передает в среду Trend со ссылкой на министерство образования.

Прием электронных заявок на участие в конкурсе завершится третьего июля в 23:59.

Кандидаты, чьи заявки будут рассмотрены и приняты, смогут принять участие в тестовых экзаменах.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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