Обнародованы имена шахматистов-участников Кубка Мира от Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Стали известны имена гроссмейстеров, которые будут отстаивать честь Азербайджан на Кубке Мира по шахматам.

Как передает в пятницу Trend, это Шахрияр Мамедъяров (2765 очков, восьмое место) и Теймур Раджабов (2759 очков,13-е место). Аркадий Найдич (2681, 62-е место) указан как запасной игрок.

Отметим, что Кубок Мира пройдет в Ханты-Мансийске (Россия) с десятого сентября по четвертое октября. В турнире примет участие 128 шахматистов. Победитель получит право на участие в турнире претендентов на звание чемпиона мира 2020 года.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Ровшан Гусейнов)

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