Обнародованы имена шахматистов-участников Кубка Мира от Азербайджана

5 июля 2019 20:35 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Стали известны имена гроссмейстеров, которые будут отстаивать честь Азербайджан на Кубке Мира по шахматам.

Как передает в пятницу Trend, это Шахрияр Мамедъяров (2765 очков, восьмое место) и Теймур Раджабов (2759 очков,13-е место). Аркадий Найдич (2681, 62-е место) указан как запасной игрок.

Отметим, что Кубок Мира пройдет в Ханты-Мансийске (Россия) с десятого сентября по четвертое октября. В турнире примет участие 128 шахматистов. Победитель получит право на участие в турнире претендентов на звание чемпиона мира 2020 года.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Шахрияр Мамедъяров завоевал серебро Чемпионата мира по рапиду
Общество 29 декабря 2018 00:09
Шахрияр Мамедъяров снова в тройке лучших шахматистов
Общество 1 декабря 2018 09:46
Кубок Синкфилда: Мамедъяров сыграл вничью
Спорт 25 августа 2018 04:52
Ничейный результат был зафиксирован во всех встречах пятого игрового дня
Спорт 23 августа 2018 04:21
Шахрияр Мамедъяров досрочно стал победителем шахматного турнира в Швейцарии
Общество 31 июля 2018 23:11
Шахрияр Мамедъяров: С помощью агрессивного стиля нельзя войти в мировую десятку
Спорт 17 апреля 2018 13:13
Лента новостей
В Азербайджане температура в выходные достигнет 36 градусов
Общество 20:25
Посол: США были, и сегодня рядом с Азербайджаном (ФОТО)
Политика 20:24
Азербайджан и Китай подписали соглашение о железнодорожных контейнерных перевозках
Бизнес 19:14
В Гусаре сдается в эксплуатацию еще одна электронная АТС (ФОТО)
ИКТ 18:54
Выросла доля Google Chrome в Азербайджане
ИКТ 18:40
43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО продолжается в Баку презентацией номинаций
Общество 18:39
BP о буровых работах на месторождении "Юго-западный Гобустан"
Энергетика 18:26
Азербайджан пресек незаконный сбор средств в Карабахе
Нагорно-карабахский конфликт 18:21
В Баку состоялась презентация электронного ресурса "Дипломатия Азербайджана" (ФОТО)
Политика 18:09