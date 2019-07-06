Древний бирманский город Баган занесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО (ФОТО)

6 июля 2019 17:49 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Во второй половине дня шестого июля на сессии Комитета всемирного наследия прошли обсуждения номинации по древнему городу Баган (Мьянма).

Представитель ICOMOS (Международный совет по сохранению памятников и достопримечательностей) дал информацию о номинации. Она была представлена еще в 1995 году, а в 2001 году было принято решение вновь вернуться к обсуждению файла.

Баган(Pjaa Gjan) - древняя столица одноименного государства на территории современной Мьянмы (XI-XIII века ). Территория древнего города богата памятниками буддистской культуры, выделяемую учеными в отдельную цивилизацию.

В настоящее время территория является местом паломничества буддистов. В археологической зоне города находятся более 3500 памятников, в том числе древних монастырей. На исторической территории расположено семь городов и две деревни. В результате землятресений в 1975 и 2016 годах часть памятников была повреждена.

На сессии были выслушаны мнения делегатов. Представители Уганды, Китая, и Испании поддержали эту номинацию.

После обсуждений файл Мьянмы был принят. Представитель Мьянмы выразив благодарность, пригласил всех посетить древний город и ознакомиться с его культурными памятниками.

Напомним, что 30 июня в Центре Гейдара Алиева в Баку состоялась церемония открытия 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, в которой приняла участие Первый вице-президент Азербайджана, посол доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева.

Сессия продолжится до 10 июля.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Ровшан Гусейнов)

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