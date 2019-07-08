Турецкая пресса широко осветила включение исторического центра Шеки вместе с Ханским дворцом в Список всемирного наследия ЮНЕСКО (ФОТО)

8 июля 2019 11:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турецкая пресса широко осветила включение исторического центра Шеки вместе с Ханским дворцом в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает в понедельник Trend.

Агентство Anadolu, телеканалы Haber Global, NTV и TRT Avaz и другие популярные новостные порталы Турции широко проинформировали об этом тюркоязычных читателей.

Отметим, что в турецких СМИ широко освещается 43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, которая проходит в Баку.

Отметим, что во время очередного заседания 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Бакинском конгресс-центре в Список всемирного наследия ЮНЕСКО были включены Ханский дворец и исторический центр Шеки.

Напомним, что Исторический центр Шеки вместе с Ханским дворцом стал третьим объектом культурного наследия, включенным в Список Всемирного наследия после Ичеришер Ичеришехер и Гобустана.

30 июня в Центре Гейдара Алиева в Баку состоялась церемония открытия 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, в которой приняла участие Первый вице-президент Азербайджана, посол доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева.

Сессия продолжится до 10 июля.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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