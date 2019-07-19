В Азербайджане свыше 5 млн экономически активного населения

19 июля 2019 14:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно данным статистики на первое июля 2019 года, численность экономически активного населения Азербайджана составила 5167,9 тысяч человек, из которых 4915,2 тысячи – занятое население, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госкомстат.

Как говорится в сообщении Госкомстата, по сравнению с состоянием на первое июля 2018 года, увеличилась численность, как экономически активного населения, так и тех, кто работает в экономике.

За отчетный период 2018 года число экономически активных лиц составило 5108,9 тысячи человек, из них 4856,5 тысячи человек - занятое население.

По состоянию на первое июня 2019 года, число нанятых на работу составило 1590,7 тысячи человек, в том числе, в госсекторе – 898 тысяч человек, а в негосударственном секторе - 692,7 тысяч человек.

В нефтяном секторе работало 35 тысяч, в ненефтяном – 1555,7 тысячи человек.

Число безработных, зарегистрированных в органах службы занятости до первого июля, выросло на 19,2 тысячи человек в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, составив 55,8 тысячи человек. Из них 34,6 процента - женщины. Средний размер выплат по страхованию от безработицы составил 221,2 маната (287,2 маната – в прошлом году).

После Баку больше всего безработных зарегистрировано в Сумгайыте, Абшеронском, Шамкирском и Сальянском районах.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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