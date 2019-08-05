Стало известно, какой транспорт чаще выбирают азербайджанцы для путешествий

БАКУ /Trend/ - Большинство иностранцев и лиц без гражданства прибывает в Азербайджан воздушным транспортом, а большинство граждан Азербайджана, выезжающих за границу, путешествуют на автомобиле, сообщает в понедельник Trend.

В 2018 году в Азербайджан прибыли 2 849 600 человек, 1 183 800 из которых воспользовались для этого воздушным транспортом. Вторым наиболее часто используемым транспортом является автомобиль. Число прибывших в Азербайджан на автомобиле незначительно отличается от числа туристов, которые воспользовались воздушным транспортом.

В прошлом году Азербайджан, воспользовавшись автомобилем, посетили 1 130 800 иностранцев и лиц без гражданства. В целом, если взглянуть на показатели последних шести лет, становится ясно, что Азербайджан чаще посещали посредством воздушного и автомобильного транспортом. Следом идут железнодорожный и водный транспорт.

Что касается граждан Азербайджана, отправляющихся в зарубежные страны, то за последние шесть лет, в отличие от приезжающих в страну иностранцев, азербайджанцы чаще путешествовали на автомобиле. Число граждан Азербайджана, отправляющихся за границу на автомобиле, значительно отличается от числа тех, кто путешествует посредством воздушного транспорта.

В 2013 году 2 518 000 из 4 284 700 граждан Азербайджана путешествовали посредством автомобиля, 861200 человек - воздушного транспорта. В 2017 году 2 616 000 из 4 108 900 граждан Азербайджана путешествовали автомобилем, 825900 человек - посредством воздушного транспорта. В 2018 году 4 908 100 граждан Азербайджан отправились в зарубежные страны, из которых 3 155 500 человек воспользовались автомобилем. В прошлом году 875900 граждан Азербайджана воспользовались воздушным транспортом для поездки за рубеж.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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