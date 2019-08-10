В Бакинском метрополитене сдано в эксплуатацию новое вентиляционное оборудование

10 августа 2019 10:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завершился процесс замены вентиляторов на станциях "Гара Гараев" и "Мемар Аджеми" ("зеленая линия") Бакинского метрополитена, сообщили Trend в субботу в пресс-службе ЗАО.

Согласно информации, на этих станциях в начале июня были введены в эксплуатацию два новых вентилятора. Мощность электродвигателя этих вентиляторов типа "VOM24R", произведенных российским машиностроительным заводом «Вентпром», составляет 75 кВт, производительность - 60-65 м3/сек.

Добавим, что в настоящее время ведутся масштабные работы по обновлению кабельной сети метрополитена за счет волоконно-оптического кабеля, в том числе в системе вентиляции.

Согласно договору с производителем, вентиляторы изготовлены с учетом предлагаемых заказчиком технических условий и испытаны в заводских условиях при участии заказчика. Проверено соответствие техническим заданиям ЗАО "Бакинский метрополитен" всех технических параметров установок, плат управления, контрольно-справочных данных. Производительность и технические показатели новых вентиляторов полностью соответствуют условиям эксплуатации Бакинского метрополитена.

Режим работы новых вентиляторов можно менять в течение 30 секунд. Это очень важный вопрос с точки зрения укрепления безопасности, обеспечения более гибкого перехода от одного режима к другому в чрезвычайных ситуациях. По техническим заданиям ЗАО "Бакинский метрополитен", предприятие-производитель построило системы управления вентиляторами на основе оборудования Siemens и Schneider. Шкафы управления, оснащенные преобразователем частоты, подключаются к диспетчерскому пункту посредством связи типа Ezernet. Есть много преимуществ такого подключения, выполненного с помощью оптического кабеля. В отличие от предыдущих систем, эта система значительно расширила функции управления. Так, по Ezernet можно регулировать скорость движения вентилятора, изменяя частоту тока от 0 до 50 герц, менять режим работы вентилятора на любой скорости, управлять воздушными клапанами для повышения эффективности, контролировать другие параметры.

Технические показатели КПД новых вентиляторов, предела вибрации, шума, а также других параметров отвечают требованиям мировых стандартов. Несмотря на то, что уровень шума ниже нормы, в сентябре начнется установка современных шумоподавителей, систем и устройств, обеспечивающих естественную вентиляцию станций и близнаходящихся туннелей.

В этом году продолжатся работы по установке оставшихся семи вентиляторов. В шахте туннелей станций "Улдуз-Нариман Нариманов", где будут установлены два мощных вентилятора, начался демонтаж старого оборудования. В запланированный срок будет установлен новый вентилятор и в шахте станции "Низами".

(Автор: Эльчин Мехдиев. Текст: Эльдар Джанашвили)

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