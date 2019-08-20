В связи с пожаром в Шабранском районе госпитализировано семь человек

20 августа 2019 13:54 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В связи с пожаром в Шабранском районе в больницу обратились семь человек.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство здравоохранения, госпитализирован мужчина с резаной раной на правой лодыжке, а также мужчина и пять женщин с признаками отравления угарным газом.

"Двое из них помещены в хирургическое отделение, а остальные пять - в реанимацию. Их состояние оценивается как среднетяжелое, угроза жизни отсутствует", - сообщили в министерстве.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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