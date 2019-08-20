20 августа вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.



В новом номере газеты читайте: Добывающая промышленность лидирует в промышленном производстве столицы; SOCAR значительно увеличивает инвестиции в турецкий Petkim; Азербайджанские борцы завоевали шесть медалей; Азербайджан присоединится к международному музыкальному фестивалю в Узбекистане и т.д.

AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).

С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.

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