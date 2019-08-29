В Баку должно быть больше автомобилей, работающих на сжатом газе — минэкологии

29 августа 2019 13:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку более 70 процентов загрязненности воздуха приходится на долю транспорта.

Об этом сказал заведующий отделом отделом министерства экологии и природных ресурсов Мирсалам Гамбаров, сообщает в четверг Trend.

По его словам, мониторинги, проводимые в связи с атмосферным воздухом, показывают, что воздух больше загрязняется в жаркие летние и безветренные дни.

Завотделом отметил, что основными факторами загрязнения воздуха также являются скопление крупных промышленных предприятий и плотная заселенность территории. Другими причинами, также влияющими на качество воздуха, - несоблюдение экологических норм и стандартов в хозяйственной деятельности.

Гамбаров считает, что необходимо использовать более прогрессивные методы, увеличить использование электромобилей, гибридных транспортных средств, автомобилей, работающих на сжатом природном газе, которые меньше загрязняют воздух, свести к минимуму количество транспортных средств, работающих на дизельном топливе, отдавать предпочтение малотиражным автомобилям.

«Если учесть, что в 2021 году производимое в стране топливо будет соответствовать стандарту ЕВРО-5, то это тоже создаст условия для уменьшения выброса в воздух вредных веществ», - сказал он.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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