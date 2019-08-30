Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные

30 августа 2019 21:36 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные дни.

На Большом и Малом Кавказе погода будет нестабильной, ожидаются грозы, кратковременные дожди, в отдельных местах будут ливневого характера, есть вероятность выпадения града, передает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Будет дуть умеренный восточный ветер. Температура в предгорных районах составит 19-23, в горных - 15-18 градусов тепла.

В Лянкяран-Астаринском регионе погода будет нестабильной, будут идти дожди до второй половины дня первого сентября. Ожидается, что дожди временами будут ливневого характера. Будет дуть восточный ветер. Максимальная температура воздуха - 21-26, в горных районах - 16-20 градусов тепла.

В Гянджа-Газахском регионе ожидаются грозы, кратковременные дожди. Будет дуть временами усиливающийся восточный ветер. Максимальная температура воздуха - 22-26 градусов тепла.

В равнинных районах преимущественно погода будет нестабильной, ожидаются грозы, кратковременные дожди. Вечером 31 августа и первого сентября в основном будет без осадков. Будет дуть временами усиливающийся умеренный восточный ветер, максимальная температура - 23-28 градусов тепла.

В Нахчыванской АР также ожидаются грозы, кратковременные дожди. Во второй половине дня 31 августа и первого сентября будет в основном без осадков. Будет дуть восточный ветер. Максимальная температура воздуха - 23-28 градусов тепла.

В столице 31 августа погода будет нестабильной, ожидаются кратковременные дожди. Ночью на некоторых местах полуострова дождь будет интенсивной. 31 августа во второй половине дня и первого сентября в основном будет без осадков. Максимальная температура воздуха - 21-26 градусов тепла.

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