В регионах Азербайджана будут созданы классы лицея

БАКУ/Trend/ - В 2019-2020 учебном году в Гяндже, Ширване, Шеки и Губе будут организованы классы лицея.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство образования, при министерстве в Гяндже и Губе будут созданы классы республиканского лицея с физическим, математическим и информативным профилем, а в Ширване и Шеки - класс республиканского лицея с химико-биологическим уклоном.

Основная цель создания таких классов поиск в регионах талантливых детей, и развитие потенциальных возможностей молодежи, а также создание необходимых условий для их эффективного образования.

Прием будет проводиться в основном по шестым, седьмым, восьмым и девятым классам. В процессе смогут участвовать также ученики общеобразовательных школ окрестных городов и районов. Для кандидатов будут проведены отборочные экзамены. В то же время учащиеся седьмых, восьмых, девятых классов, показавшие высокие результаты на республиканских олимпиадах, будут зачислены вне конкурса.

Желающие принять участие в экзаменах должны обратиться в комиссии, организованные в Гяндже (Кяпязский район улица Аллахвердиева 68), Ширване (улица Хагани 16), Шеки (улица Фуада Абдурахманова 1) и Губе (15-й квартал).

Приемные экзамены состоятся 10 сентября. Тестовый экзамен будет состоять из вопросов по математике, азербайджанскому языку и логике.

Педагогический состав, который будет преподавать в классах лицеев, будет отобран комиссией министерства образования среди учителей, работающих в соответствующих городах и районах, а также показавших высокие результаты при диагностической оценке.

Обучение в этих классах будет за счет государства.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов.)

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