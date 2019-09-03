НИИ Гематологии и трансфузиологии о статистике опасных заболеваний у потенциальных супружеских пар

3 сентября 2019 16:32 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - С первого июня 2015 года - начала применения в Азербайджане обязательного медицинского обследования для лиц, желающих вступить в брак, у 20 548 человек диагностирована талассемия, у 1866 - сифилис, у 542 ВИЧ-инфекция или СПИД.

Об этом сообщила во вторник Trend директор НИИ Гематологии и трансфузиологии им.Б.Эйвазова Зохра Алимирзаева.

По ее словам, до сегодняшнего дня 592 153 человек прошли медобследование для заключения брака. Выявлены 219 пар, в которых оба партнера являются носителем талассемии.

Алимирзаева добавила, что только за январь-август этого года к обследованию привлечены 92 340 человек. Из них у 2313 человека был обнаружен носитель талассемии, у 94 - ВИЧ инфекция или СПИД, а у 142 - сифилис.

За восемь месяцев этого года выявлено 30 пар, в которых оба партнера являются носителем талассемии.

Директор института отметила, что в результате просветительской работы, пары уже обращаются по поводу медобследования не за месяц до свадьбы, а в период планирования совместной семейной жизни.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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