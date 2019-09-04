Верующие должны пресекать попытки привнесения политических элементов в церемонии Ашуры - госкомитет

4 сентября 2019 12:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Верующие должны пресекать попытки привнесения политических элементов в церемонии Ашуры.

Об этом сказал заместитель председателя Госкомитета по работе с религиозными структурами Гюндуз Исмайлов, в ходе мероприятия, проведенного на тему «Церемонии Ашуры: традиционность и современность», сообщает среду Trend.

Зампредседателя отметил, что к церемониям месяца Мухаррам надо относиться на основании требований законодательства, соблюдать фетву Управления мусульман Кавказа (УМК).

Зампредседателя подчеркнул, что, придавая большое значение единству и солидарности, ислам характеризуется как религия братства: «Главной целью исламской религии является формирование достойного гражданина, который будет полезен обществу, государству и семье. С этой точки зрения верующие должны щепетильно относиться к организации религиозных церемоний, не привносить политические элементы в церемонии Ашуры, пресекать попытки их проведения, характерные для других стран».

По словам Исмайлова, Ашура должна сопровождаться пропагандой и призывами в духе любви к Родине, земле, преданности государству.

Зампредседателя призвал религиозных деятелей к проведению пропаганды против поступков, не соответствующих культурным традициям и религии азербайджанского народа, как самоистязание цепями и рассечение головы.

Напомним, что месяц Мухаррам начался первого сентября, день Ашура придется на 10 сентября.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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