В Азербайджане в прошлом году в детсадах больше всего болели гриппом и ОРВИ

БАКУ /Trend/ - В прошлом году большинство заболеваний у детей в детских садах Азербайджана было связано с гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) верхних дыхательных путей, сообщает в среду Trend.

В 2018 году в детсадах различные болезни были зафиксированы у 32 891 детей, из которых 31 505 посещали государственные, а 1 386 – частные детсады.

Болезни были выявлены у 26 034 детей в возрасте трех и старше лет.

В целом, 16 933 случаев заболеваний в детсадах за вышеуказанный период были связаны с гриппом и острой инфекцией верхних дыхательных путей, 8008 - ангиной (острый тонзиллит), 160 с несчастными случаями, отравлениями и травмами, 248 – воспалением, 467 – бактериальной дизентерией, 149 – скарлатиной и 6926 – с другими болезнями.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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