В части Баку, Хырдалане и Лянкяране газа не будет

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 09:00 до 18:00 в ряде населенных пунктов Лянкяранского района приостановлено газоснабжение, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ПО «Азеригаз».

Ограничение в подаче газа связано с подключением новых участков газопровода в пересекающихся точках автодороги Алят-Астара к существующей сети.

Кроме того, в связи с рядом ремонтных работ с 10:00 в городе Хырдалан газ будет подаваться с перебоями. Также в связи с подключением к источнику перенесенной газовой линии, подача газа в поселки А. Асланова, НЗС, по улицам К. Керимова, Д.Сафарова, М. Давуда в Хатаинском районе будет осуществляться с перебоями.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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