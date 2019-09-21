Предложения по применению платной системы для пластиковых пакетов на стадии согласования - минэкологии Азербайджана

21 сентября 2019 19:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Предложения, подготовленные министерством экологии и природных ресурсов в связи с применением платной системы для продажи легковесных пластиковых пакетов, находятся на стадии согласования.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал заведующий сектором министерства Мехман Набиев.

По его словам, запрет на оборот на территории страны ультралегких пакетов уже прошел этап согласования.

"Вместо этих пластиковых пакетов на рынок должны быть выпущены безопасные для окружающей среды бумажные, тканевые пакеты", - сказал Набиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)

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