Минздрав: В Азербайджане стабильная эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу

23 сентября 2019 17:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с началом осенне-зимнего сезона министерство здравоохранения несколько лет проводит эпидемиологический мониторинг гриппа и острых респираторных инфекций среди населения, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минздрава.

В настоящее время эпидемиологическая ситуация в стране по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) и гриппу стабильна.

Согласно сообщению, в связи с сезонными изменениями были зафиксированы единичные случаи ОРВИ, рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями не наблюдается.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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