Ученые Университета Монпелье будут сотрудничать с Центром наноисследований БГУ (ФОТО)

23 сентября 2019 16:58 (UTC+04:00)

Ученые из французского Университета Монпелье - профессор Франсуа Хенн и Адриен Новрин посетили Центр наноисследований Бакинского государственного университета (БГУ).

Во встрече, в которой также приняли участие академик-секретарь Отделения физико-математических и технических наук НАНА, директор Института физики, академик Назим Мамедов и директор Центра исследований и развития высоких технологий Министерства связи и информационных технологий, профессор Севда Абдуллаева, гости проинформированы о Центре наноисследований БГУ и выполненных исследованиях.

Ректор Эльчин Бабаев, говоря о важности реализации совместных научно-исследовательских проектов и проектов развития в областях, отвечающих требованиям мировой науки, затронул вопросы подготовки ученых и исследователей путем обмена визитами, организации совместных научных конференций, симпозиумов, семинаров и практических курсов.

Встреча завершилась обсуждением вопросов, представляющих взаимный интерес.

Отметим, что Университет Монпелье основан в 1289 году.

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  • Ученые Университета Монпелье будут сотрудничать с Центром наноисследований БГУ (ФОТО)
  • Ученые Университета Монпелье будут сотрудничать с Центром наноисследований БГУ (ФОТО)
  • Ученые Университета Монпелье будут сотрудничать с Центром наноисследований БГУ (ФОТО)
  • Ученые Университета Монпелье будут сотрудничать с Центром наноисследований БГУ (ФОТО)
  • Ученые Университета Монпелье будут сотрудничать с Центром наноисследований БГУ (ФОТО)
  • Ученые Университета Монпелье будут сотрудничать с Центром наноисследований БГУ (ФОТО)
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