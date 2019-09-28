В Баку открылась ярмарка меда (ФОТО)

28 сентября 2019 10:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня на территории Республиканского стадиона имени Тофига Бахрамова в Баку открылась 20-я республиканская ярмарка-выставка пчеловодческой продукции, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства.

Ярмарка меда, организованная ОАО «Аграрная заготовка и снабжение» при министерстве сельского хозяйства совместно с Ассоциацией пчеловодов Азербайджана, проходит с 28 сентября по 18 октября по адресу проспект Фатали хана Хойского, 10 в Наримановском районе (территория Республиканского стадиона им. Тофига Бахрамова).

Качество продаваемого меда контролирует Агентство пищевой безопасности.

Напомним, что каждый пчеловод может выставить на ярмарку максимум 400 килограммов мёда и 30 рамок-сот.

Участие в ярмарке определяется по очередности, число представителей одного района не превышает 40 человек.

В текущем году на ярмарку больше всего меда доставлено из Астаринского, Загатальского, Балакенского и Шекинского районов Азербайджана.

Отметим, что в день открытия выставки, в субботу и воскресенье будут организованы развлекательные программы и концерты, а также дегустация пчеловодческой продукции.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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  • В Баку открылась ярмарка меда (ФОТО)
  • В Баку открылась ярмарка меда (ФОТО)
  • В Баку открылась ярмарка меда (ФОТО)
  • В Баку открылась ярмарка меда (ФОТО)
  • В Баку открылась ярмарка меда (ФОТО)
  • В Баку открылась ярмарка меда (ФОТО)
  • В Баку открылась ярмарка меда (ФОТО)
  • В Баку открылась ярмарка меда (ФОТО)
  • В Баку открылась ярмарка меда (ФОТО)
  • В Баку открылась ярмарка меда (ФОТО)
  • В Баку открылась ярмарка меда (ФОТО)
  • В Баку открылась ярмарка меда (ФОТО)
  • В Баку открылась ярмарка меда (ФОТО)
  • В Баку открылась ярмарка меда (ФОТО)
  • В Баку открылась ярмарка меда (ФОТО)
  • В Баку открылась ярмарка меда (ФОТО)
  • В Баку открылась ярмарка меда (ФОТО)
  • В Баку открылась ярмарка меда (ФОТО)
  • В Баку открылась ярмарка меда (ФОТО)
  • В Баку открылась ярмарка меда (ФОТО)
  • В Баку открылась ярмарка меда (ФОТО)
  • В Баку открылась ярмарка меда (ФОТО)
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