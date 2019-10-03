В Газахском филиале отметили юбилей БГУ (ФОТО)

В Газахском филиале Бакинского государственного университета (БГУ) отметили 100-летний юбилей вуза.

В мероприятии приняли участие ректор БГУ Эльчин Бабаев, глава исполнительной власти Газахского района Раджаб Бабашов, сотрудники университета, преподаватели и студенты филиала.

Участники мероприятия почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложив цветы к его бюсту в фойе здания.

Директор филиала Ариф Рустамов, выступив с вступительной речью, поздравил участников мероприятия, преподавателей и студентов с юбилеем БГУ и подчеркнул, что столетие старейшего учебного заведения страны на деятельность коллектива филиала возлагает большую ответственность. По словам Арифа Рустамова, в Газахском филиале, который по Распоряжению Президента Ильхама Алиева от 29 апреля 2016 года начал свою деятельность как филиал БГУ, благодаря вниманию и заботе администрации университета и района, проводятся работы в направлении организации системы образования в соответствии с современными требованиями, мероприятия, направленные на подготовку квалифицированных кадров.

Выступая на мероприятии, ректор Эльчин Бабаев, поздравив преподавателей и студентов филиала, рассказал о славном историческом пути Газахскогоучительского семинария, который сыграл особую роль в создании основ национального образования в Азербайджане, в развитии науки и образования, иотметил неоценимую роль подготовленных семинарием кадров. По словам Эльчина Бабаева, семинарий для азербайджанского образования подготовил целую плеяду интеллигентов, деятельность которых в деле продвижения образования является настоящим примером для сегодняшнего молодого поколения.



Эльчин Бабаев говорил о славном пути развития БГУ - первого учебного заведения нового типа на мусульманском Востоке. Ректор отметил, что юбилей вуза в соответствии с Распоряжением Президента Ильхама Алиева «О проведении 100-летия Бакинского государственного университета» широко отмечается как в Азербайджане, так и за рубежом, и в ноябре в Баку будет проведено большое торжественное заседание.

Ректор также коснулся условий, созданных в Газахском филиале дляпреподавателей и студентов, его нынешнего состояния и намеченных работах в направлении его улучшения.

Глава исполнительной власти Газахского района Раджаб Бабашов, поздравив участников мероприятия со славным юбилеем БГУ, сказал, что деятельность филиала в Газахе является проявлением внимания и заботы со стороны Президента страны Ильхама Алиева. Глава района также отметил большое значение Распоряжения Президента по проведению 100-летнего юбилея БГУ.

На мероприятии также выступили профессор Гусейн Халилов и студентка Сабина Джамалова.

Затем Эльчин Бабаев в дар филиалу передал новый флаг БГУ, вручил ценные подарки трем студентам, набравших при поступлении в филиал в этом году свыше 500 баллов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.