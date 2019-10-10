На проспекте Нефтяников убирают бетонные ограждения

10 октября 2019 20:07 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Проводятся работы по демонтажу бетонных ограждений, установленных на проспекте Нефтяников, а также восстановлению асфальто-бетонного покрытия под ограждениями.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, по этой причине Агентство просит водителей быть внимательным при движении по этой улице, соблюдать требования временных дорожных знаков и правил дорожного движения.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры
Экономика 2 октября 17:33
Распоряжение Президента Азербайджана о строительстве новых дорог в Губинском районе поспособствует дальнейшему развитию турсферы в стране
Туризм 30 сентября 10:01
В Баку продолжается обновление дорожной разметки
Общество 2 сентября 16:36
В Шамахинском районе реконструируется автодорога (ФОТО)
Экономика 23 августа 11:46
В Азербайджане продолжается масштабная реконструкция автомобильных дорог (ФОТО)
Общество 21 августа 20:13
В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция автомобильных дорог
Общество 19 августа 20:40
Лента новостей
В США подтвердили возможность заключения валютного соглашения с Китаем
США 21:30
КТК-Казахстан продлил тендер на строительство линий передачи
Тендеры 21:27
Американская Epsilon получила приток в 150 тыс куб м газа в сутки на узбекском месторождении
Бизнес 21:27
В Эквадоре протестующие взяли в заложники восемь полицейских
Другие страны 21:13
Туристический сектор Казахстана опережает остальные по темпам роста
Туризм 21:00
TBC Capital: В Грузии растет количество туристических авиаперевозок
Туризм 20:57
Азербайджанская компания «Sab» огласила новое направление экспорта
Бизнес 20:46
Стоимость иранского экспорта сократилась на 10 %
Бизнес 20:43
В БГУ прошло мероприятие, посвященное 80-летнему юбилею видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
Общество 20:28