На проспекте Нефтяников убирают бетонные ограждения

БАКУ/Trend/ - Проводятся работы по демонтажу бетонных ограждений, установленных на проспекте Нефтяников, а также восстановлению асфальто-бетонного покрытия под ограждениями.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, по этой причине Агентство просит водителей быть внимательным при движении по этой улице, соблюдать требования временных дорожных знаков и правил дорожного движения.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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