В воскресенье в Баку будет до 22 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, ночью и утром в отдельных местах дождь, днем преимущественно без осадков, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится северо-восточным ветром.

Ночью - 15-18, днем - 20-24, в Баку ночью - 15-17, днем - 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 769 до 773 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 80-90, днем - 55-60%.

В районах страны временами ожидаются дожди, местами ливни, в высокогорной местности возможен мокрый снег. Днем преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, западный ветер ночью и утром усилится.

Ночью - 13-17, днем - 20-25, в горах ночью - 5-7, днем - 12-17 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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