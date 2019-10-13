В Баку прошла церемония награждения призеров Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)

13 октября 2019 15:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Национальной арене гимнастики в Баку прошла церемония награждения победителей и призеров шестого Кубка регионов по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье (упражнения без предмета и с булавами) среди гимнасток в возрастной категории "малыши" (2009-2011 годов рождения), сообщает Trend.

Среди гимнасток 2011 года рождения первое место заняла Илькнур Гаджиева (Загатал), второе место – Роя Аликишиева (клуб "Зирвя International"), третье – Хавва Абдурахманова (Загатал).

Среди гимнасток 2010 года рождения золотую медаль завоевала Севиль Гусейнли (клуб "Зирвя International"), "серебро" у Седы Гаджизаде (Мингячевир), бронзовая медаль досталась Захре Ализаде (Ширван).

Среди гимнасток 2009 года рождения лучший результат показала Ясаман Насирова (Мингячевир), второе место заняла Даниз Аскерова (клуб "Зирвя International"), на третьем месте – Аян Ализаде (Сумгайыт).

Отметим, что 10-13 октября в Национальной арене гимнастики проходят 26-е первенство Азербайджана и Баку и шестой Кубок регионов по художественной гимнастике.

Также 11-12 октября прошло пятое первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по аэробной гимнастике.

По обоим видам гимнастики в соревнованиях принимают участие более 200 спортсменов, представляющих Баку и регионы Азербайджана.

В соревнованиях участвуют представители Бакинской школы гимнастики, клубов "Оджаг Спорт", "АйУлдуз ", "Gymkids", "Зирвя International", спортивного клуба "Забрат", Республиканской комплексной спортивной школы, Шаганского олимпийского спортивного комплекса, а также спортсмены из Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, Агдаша, Исмаиллы, Гёйчая, Загатал, Кюрдемира, Гусар, Ширвана и Масаллы.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)

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  • В Баку прошла церемония награждения призеров Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения призеров Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения призеров Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения призеров Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения призеров Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения призеров Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения призеров Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения призеров Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения призеров Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения призеров Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения призеров Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения призеров Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения призеров Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения призеров Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения призеров Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения призеров Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения призеров Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения призеров Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
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