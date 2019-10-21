Сотрудник МИА Trend стал победителем фотоконкурса на тему "Море и мореплавание" (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Завершился фотоконкурс "Море и мореплавание", которое было проведено на официальной странице в Facebook ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство".

Как сообщает в понедельник Trend, победители были определены в ходе голосования, которое продолжалось в Facebook 10 дней. Первое место с 1100 голосами завоевал Заур Мустафаев, второе - с 964 голосами Парвиз Бабазаде, в третье - с 398 голосами Орхан Керимов. Победители были удостоены наград.

Фотоконкурс был проведен по случаю 22 октября - даты создания ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство".

Отметим, что победитель конкурса Заур Мустафаев является сотрудником МИА Trend.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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