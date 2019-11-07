Завтра в Баку начинаются чемпионаты по тамблингу и батутной гимнастике (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 8-9 ноября пройдет 17-й чемпионат и первенство Азербайджана по тамблингу, а также 5-й чемпионат и первенство страны по батутной гимнастике. Следующими участниками местных соревнований Федерации гимнастики Азербайджана будут представители по тамблингу и батутной гимнастике, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Федерацию.

Вопреки практике соревнований, спортсмены по тамблингу и батутной гимнастике будут выступать в разных местах.

Соревнования по тамблингу пройдут восьмого ноября в Бакинской школе гимнастики, по батутной гимнастике – девятого ноября в Бакинском олимпийском спорткомплексе.

В соревнованиях по тамблингу выступят представители Бакинской школы гимнастики и спортивного клуба «Нефтчи» в детской, подростковой, юношеской и старшей возрастных группах.

По батутной гимнастике в индивидуальной и синхронной программе выступят представители Бакинской школы гимнастики и спортклуба «ОджагСпорт» в малышовой, детской, подростковой, юношеской и старшей возрастных группах.

На соревновании с первые с показательными выступлениями впервые выступят гимнасты из Гаха.

Отметим, что вход на соревнования по тамблингу свободный, а билеты на турнир по батутной гимнастике стоят 5 манатов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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