В Центре Гейдара Алиева прошел концерт ритм-группы «Натиг» (ФОТО/ВИДЕО)

10 ноября 2019 23:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 10 ноября в Центре Гейдара Алиева состоялся концерт ритм-группы "Натиг" под руководством народного артиста Азербайджана Натига Ширинова, сообщает в воскресенье Trend.

Группа исполнила "Qaytağı", "Qaval rəqsi", "Bir qəlbdə iki ruh", "Yaradılış", "Atəşgah" и несколько новых композиций, подготовленных именно для этого концерта.

Концерт, который длился около двух часов, запомнился великолепным оформлением сцены, красочным перформансом и прошел с полным аншлагом.

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  • В Центре Гейдара Алиева прошел концерт ритм-группы «Натиг» (ФОТО/ВИДЕО)
  • В Центре Гейдара Алиева прошел концерт ритм-группы «Натиг» (ФОТО/ВИДЕО)
  • В Центре Гейдара Алиева прошел концерт ритм-группы «Натиг» (ФОТО/ВИДЕО)
  • В Центре Гейдара Алиева прошел концерт ритм-группы «Натиг» (ФОТО/ВИДЕО)
  • В Центре Гейдара Алиева прошел концерт ритм-группы «Натиг» (ФОТО/ВИДЕО)
  • В Центре Гейдара Алиева прошел концерт ритм-группы «Натиг» (ФОТО/ВИДЕО)
  • В Центре Гейдара Алиева прошел концерт ритм-группы «Натиг» (ФОТО/ВИДЕО)
  • В Центре Гейдара Алиева прошел концерт ритм-группы «Натиг» (ФОТО/ВИДЕО)
  • В Центре Гейдара Алиева прошел концерт ритм-группы «Натиг» (ФОТО/ВИДЕО)
  • В Центре Гейдара Алиева прошел концерт ритм-группы «Натиг» (ФОТО/ВИДЕО)
  • В Центре Гейдара Алиева прошел концерт ритм-группы «Натиг» (ФОТО/ВИДЕО)
  • В Центре Гейдара Алиева прошел концерт ритм-группы «Натиг» (ФОТО/ВИДЕО)
  • В Центре Гейдара Алиева прошел концерт ритм-группы «Натиг» (ФОТО/ВИДЕО)
  • В Центре Гейдара Алиева прошел концерт ритм-группы «Натиг» (ФОТО/ВИДЕО)
  • В Центре Гейдара Алиева прошел концерт ритм-группы «Натиг» (ФОТО/ВИДЕО)
  • В Центре Гейдара Алиева прошел концерт ритм-группы «Натиг» (ФОТО/ВИДЕО)
  • В Центре Гейдара Алиева прошел концерт ритм-группы «Натиг» (ФОТО/ВИДЕО)
  • В Центре Гейдара Алиева прошел концерт ритм-группы «Натиг» (ФОТО/ВИДЕО)
  • В Центре Гейдара Алиева прошел концерт ритм-группы «Натиг» (ФОТО/ВИДЕО)
  • В Центре Гейдара Алиева прошел концерт ритм-группы «Натиг» (ФОТО/ВИДЕО)
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