Компания Bakcell представила новые пакеты интернета

Компания Bakcell представила совершенно новые пакеты интернета, которые были разработаны исключительно на основе требований и пожеланий клиентов.

При помощи новой линейки пакетов интернета, Bakcell стремится предоставить максимальный уровень удобств при использовании услуг интернета в самой скоростной мобильной сети страны (доказано независимым исследованием компании Ookla). Так, в дополнение к упрощенной и удобной для клиентов логике, новые ежемесячные пакеты предоставляют абонентам полный и улучшенный контроль над балансом номера. Мобильный интернет будет работать, только если абонент приобрел соответствующий пакет интернета. И всякий раз, когда интернет-трафик заканчивается, вместо того, чтобы тратить средства с баланса по более высокой цене за мегабайт, клиент будет перенаправлен на специальную страницу или получит SMS-сообщение с предложением обновить используемый пакет или выбрать новый пакет по выгодной цене, чтобы продолжить пользоваться интернетом.

Благодаря этому качественно новому предложению, предоставляющему самый максимальный уровень прозрачности в использовании услуг мобильного интернета на всем местном рынке, абоненты, предпочитающие не покупать пакеты интернета, будут полностью защищены от каких-либо дополнительных или неожиданных расходов, связанных с автоматическим обновлением приложений смартфона или случайным подключением к интернету. Мобильный интернет на номере будет работать, только если клиент приобретет пакет интернета.

Обновленный клиентский опыт, предоставляемый новыми пакетами интернета, становится еще более удобным при использовании приложения «Мой Bakcell». Пользователи приложения могут с легкостью контролировать использование услуг интернета, обновлять используемые пакеты в соответствии со своими нуждами, получать детальную и прозрачную информацию о потраченных средствах, неиспользованных объемах трафика активного пакета и покупать дополнительные пакеты интернета.

Компания продолжит работать над предоставлением абонентам высококачественного клиентского опыта, постоянно повышая качество своих услуг и продуктов, что в свою очередь поддерживается самой скоростной мобильной сетью в Азербайджане.

Новые ежемесячные пакеты интернета можно приобрести в объеме 50 МБ, 500 МБ, 1 ГБ, 2 ГБ, 5 ГБ или 10 ГБ. Более подробную информацию можно получить на сайте https://www.bakcell.com/ru/internet-for-smartphones или посетив раздел «Пакеты интернета» в приложении «Мой Bakcell».

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О компании Bakcell

Первый оператор мобильной связи в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильного интернета.

Благодаря более чем 8000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий).

Сегодня, Bakcell имеет самую большую и скоростную сеть 4G в стране, охватывая почти 91% населения и центральные части всех регионов Азербайджана (за исключением Нахчыванской АР и территорий находящихся под оккупацией).

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/ru/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89

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