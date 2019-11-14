Социальный проект Nar стал победителем престижного международного конкурса (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Отличающаяся реализацией социально значимых проектов компания "Azerfon" (торговая марка "Nar") добилась большого успеха, став первой компанией получившей награду, представляя Азербайджан на конкурсе мирового значения, передает Trend со ссылкой на компанию.

Таким образом, в рамках "Eventiada IPRA Golden World Awards - 2019" проведенной 12 ноября в столице России - Москве, проект Nar - “Школа Обучения” стал победителем в номинации “Лучший проект в области КСО“. Отметим, что в борьбе за победу в номинации принимали участие проекты таких влиятельных компаний как “Nestle” и “Volkswagen”.

“Будучи клиентоориентированным мобильным оператором, в основе нашей стратегии Корпоративной Социальной Ответственности (КСО) мы видим создание определенных ценностей для общества и в прямом смысле слова быть причиной позитивных изменений в жизни людей. Реализацией проекта “Школа Обучения”, мы помогаем людям с нарушениями слуха приобрести профессию и интегрироваться в общество. Я рад, что проект успешно выполнил свою миссию и впервые компания представляющая Азербайджан на такой влиятельной платформе была высоко оценена”,- заявил Азиз Ахундов, глава департамента по связям с общественностью Nar.

Конкурс оценивает лучшие коммуникационные проекты отвечающие высоким стандартам качества, отличающиеся инновативным подходом, качеством планирования и реализации. В этом году за первенство боролись проекты государственных и общественных организаций, а также частных компаний в сфере связей с общественностью из 13 стран - России, СНГ, Восточной Европы и Центральной Азии. Нужно отметить что, все проекты оцениваются Советом Экспертов. В Совет входят PR-специалисты международных компаний, влиятельных университетов и государственных организаций.

Заметим, что это не первый успех, достигнутый в рамках постоянно развивающейся КСО-стратегии Nar. Так, в 2014 году, на традиционном фестивале “Cannes Lions” во Франции, проект “Nar Донор” удостоился награды “Серебрянный Лев” (Silver Lion). Для того, чтобы получить подробную информацию о других социальных проектах мобильного оператора, достаточно посетите страницу компании в интернете - nar.az. Информацию о награде "Золото Мира" “Eventiada IPRA Golden World Awards” ( Международной Ассоциации по Связям с Общественностью) можно также получить там.

Компания "Azerfon" (торговая марка "Nar"), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, за короткий срок превратилась в ведущего оператора в сфере телекоммуникаций и мобильной связи в Азербайджане. Торговая марка - "Nar" была выбрана в качестве символа, объединяющего богатое культурное и историческое наследие Азербайджана с современной жизнью."Nar" первой в стране запустила технологию 3G и предоставила в использование своим абонентам сеть 4G. В данный момент диапазон действия сети “Nar” охватывает 97,7 процентов населения страны и более 8600 базовых станций функционируют для предоставления высококачественных услуг свыше 2,3 миллионам абонентам.

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