Утверждены правила финансирования зарубежного обучения в докторантуре граждан Азербайджана

15 ноября 2019 11:55 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Кабинет министров утвердил «Правила финансирования обучения по степени докторантуры в авторитетных зарубежных вузах граждан Азербайджана в рамках «Государственной программы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджане на 2019-2023 годы», сообщает в пятницу Trend.

Согласно правилам, отбор граждан Азербайджана (далее - участники программы), финансируемых для обучения по степени докторантуры в зарубежных вузах в рамках Госпрограммы, осуществляется на основе критериев отбора и процедур, установленных Кабмином.

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