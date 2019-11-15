Утверждены правила финансирования зарубежного обучения в докторантуре граждан Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Кабинет министров утвердил «Правила финансирования обучения по степени докторантуры в авторитетных зарубежных вузах граждан Азербайджана в рамках «Государственной программы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджане на 2019-2023 годы», сообщает в пятницу Trend.

Согласно правилам, отбор граждан Азербайджана (далее - участники программы), финансируемых для обучения по степени докторантуры в зарубежных вузах в рамках Госпрограммы, осуществляется на основе критериев отбора и процедур, установленных Кабмином.

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.