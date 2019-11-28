Партнерская компания о Генеральном плане Баку

БАКУ/Trend/ - Мы планируем повысить мобильность Баку другим способом

Как сообщает в среду Trend, об этом во время обсуждений подходов по Генплану города Баку сказал исполнительный директор компании-партнера "AS+P" по второму этапу плана - Йоахим Шарес.

По его словам, за последние десятилетия в Баку наблюдались тенденции роста города. Поэтому необходимо создание многоцентрового города.

"Это значит, что наряду с центром города, также важно заново развить окрестные территории. Создание новых центров, при сохранение нынешнего, также послужит усилению развития Абшеронского полуострова. Это очень важно, потому что в конце мы сможем повысить качество открытых, чистых мест в Баку, снизить загруженность инженерных сетей, а также снизить загруженность дорог автомобилями. Здесь основным вопросом является создание гибридных коридоров, объединение друг с другом различных территорий города. В этом вопросе также важную роль играет инфраструктура», - сказал Шарес.

Он подчеркнул, что раньше, при создании улиц, учитывалась их пропускная способность.

«Если раньше учитывался общественный транспорт, затем пешеходы и велосипедисты, то сейчас необходимо изменить этот подход. Мы должны создавать улицы таким образом, чтобы они в первую очередь были удобны для пешеходов, затем для велосипедистов, а потом для общественного транспорта и автомобилей. Поэтому для пешеходов предусмотрены обширные участки. В то же время и велосипедисты могут свободно пользоваться дорогами», - сообщил Шарес.

Он добавил, что один из важных вопросов в Генплане связан с культурным наследием. Он подчеркнул важность того, чтобы люди живущие в исторических городах чувствовали себя как дома.

«Это очень важно для устойчивого общества. Поэтому наш план предусматривает охрану памятников архитектуры. Это касается не только Баку, но и прилегающих регионов», - подытожил Шарес.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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