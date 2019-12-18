Carlsberg Azerbaijan и Азербайджанский Государственный Экономический Университет провели круглый стол на тему налоговой политики (ФОТО)

Баку. 18 декабря 2019 г. 17 декабря в Азербайджанском Государственном Экономическом Университете состоялся круглый стол, посвященный «Налоговой политике в развитии предпринимательства: международный опыт и пример Азербайджана».

Мероприятие, в котором приняли участие представители Министерства Налогов, Министерства Экономики, Милли Меджлиса, а также представители крупного бизнеса и науки, было проведено при поддержке департамента управления научной деятельностью Государственного экономического университета и Carlsberg Azerbaijan.

Выступившая с вступительной речью начальник Главного управления по налоговой политике Министерства налогов Азербайджана Самира Мусаева рассказала о реформах, реализуемых в сфере налоговой политики в стране, о дополнительных льготах, которые планируется применять в стране с будущего года, о влиянии этих льгот на развитие предпринимательства, в частности малого и среднего предпринимательства. Представитель министерства также рассказала об эффективности мер в борьбе с теневой экономикой.

Генеральный директор компании Carlsberg Azerbaijan В.Мальцев в своей речи отметил, что руководство Carlsberg Group высоко оценивает шаги, проделанные Государством в части обеления и сотрудничества с бизнесом, и выразил уверенность, что это является только началом эффективного сотрудничества между государственным и частным секторами.

В рамках мероприятия выступил ведущий научный сотрудник Института Экономической Политики имени Е.Т.Гайдара Илья Соколов, который рассказал о международном опыте в части диалога между государством и бизнесом и ответил на вопросы участников мероприятия.

Данное мероприятие заложило основу новой платформы диалога между бизнесом и государством, которая позволит обеспечить устойчивое развитие экономики Азербайджана и дальнейшее развитие условий для развития честного бизнеса в стране. В обсуждениях принимали участие руководители Конфедерации предпринимателей Азербайджана, Ассоциации банков Азербайджана, Ассоциации страховщиков Азербайджана, Палаты аудиторов Азербайджана и других структур.

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