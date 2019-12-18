Бакинский бульвар украшен в новом дизайне (ФОТО)

18 декабря 2019 18:03 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В этом Новый году Бакинский бульвар будет более торжественным, сообщает в среду Trend со ссылкой на главу пресс-службы Управления Приморского бульвара Гюнай Эльмаргызы.

По ее словам, вся территория Приморского национального парка украшается в новом дизайне, более красочно и современно: «Вдоль проспекта Нефтяников и на территории бульвара гирляндами украшены все елки и фонарные столбы. Вдоль всего бульвара устанавливаются различные, красочные композиции. Перед подземным переходом рядом с Кукольным театром установлен украшенный гирляндами 67-и метровый туннель. На территории бульвара установлены две елки. Одна - высотой примерно 12 метров, на территории старого бульвара, называемого «Динамо», другая - на территории бульвара Белого города (высота около 18 метров). В праздничные дни на бульваре можно будет увидеть всю новогоднюю атрибутику, в том числе - красочно украшенные ретро автомобили, которые будут передвигаться на отдельных территориях».

Эльмаргызы добавила, что начиная со следующей недели примерно в течение трех недель на площади за Кукольным театром будет представлена праздничная программа: «Жителей и гостей столицы, которые придут на бульвар, ждут интересные сюрпризы и живая музыка. Праздничная атмосфера на бульваре будет интересна как для взрослых, так и детей».

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • Бакинский бульвар украшен в новом дизайне (ФОТО)
  • Бакинский бульвар украшен в новом дизайне (ФОТО)
  • Бакинский бульвар украшен в новом дизайне (ФОТО)
  • Бакинский бульвар украшен в новом дизайне (ФОТО)
  • Бакинский бульвар украшен в новом дизайне (ФОТО)
  • Бакинский бульвар украшен в новом дизайне (ФОТО)
  • Бакинский бульвар украшен в новом дизайне (ФОТО)
  • Бакинский бульвар украшен в новом дизайне (ФОТО)
  • Бакинский бульвар украшен в новом дизайне (ФОТО)
  • Бакинский бульвар украшен в новом дизайне (ФОТО)
  • Бакинский бульвар украшен в новом дизайне (ФОТО)
  • Бакинский бульвар украшен в новом дизайне (ФОТО)
  • Бакинский бульвар украшен в новом дизайне (ФОТО)
  • Бакинский бульвар украшен в новом дизайне (ФОТО)
  • Бакинский бульвар украшен в новом дизайне (ФОТО)
  • Бакинский бульвар украшен в новом дизайне (ФОТО)
  • Бакинский бульвар украшен в новом дизайне (ФОТО)
  • Бакинский бульвар украшен в новом дизайне (ФОТО)
  • Бакинский бульвар украшен в новом дизайне (ФОТО)
  • Бакинский бульвар украшен в новом дизайне (ФОТО)
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