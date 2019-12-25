В БГУ прошла лекция о наследии общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

В Бакинском государственном университете (БГУ) прошла вторая лекция о богатом политическом наследии общенационального лидера Гейдара Алиева.

Открывая мероприятие, ректор Эльчин Бабаев сказал, что очередной доклад посвящен речи Президента Ильхама Алиева на мероприятии в связи со 100-летним юбилеем БГУ. Ректор отметил, что речь главы государства является программным документом, прежде всего для преподавателей, которые посвятили свою жизнь воспитанию подрастающего поколения и актуальной лекцией для студенческой молодежи, ответственной за будущее Азербайджана.

Затем заведующий кафедрой книговедения и издательского дела БГУ, доцент Князь Аслан выступил с лекцией на тему «Выступление Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева на торжестве 100-летного юбилея Бакинского государственного университета и предстоящие задачи».

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