В Республиканский наркоцентр Азербайджана назначен новый генеральный директор

14 января 2020 15:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Генеральный директор Республиканского наркологического центра Араз Алигусейн оглу Манучери-Лален освобожден от занимаемой должности по собственному желанию, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Минздрав.

Как говорится в сообщении, министр здравоохранения Огтай Ширалиев сегодня подписал приказ об этом.

Другим приказом министра заведующий отделением первой Психиатрической больницы Орхан Расим оглу Джафаров освобожден от занимаемой должности и назначен генеральным директором Республиканского наркоцентра.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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