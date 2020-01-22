В Азербайджане впервые обнаружена уникальная для Кавказа разновидность клевера

22 января 2020 14:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Институт генетических ресурсов Академии наук Азербайджана обнаружил уникальную для Кавказа разновидность клевера - трилистник (Trifolium patens Schreb).

Об этом во вторник передает Trend со ссылкой на отделение Биологии и медицинских наук Академии.

Согласно информации, впервые обнаруженная разновидность - ценное кормовое и лекарственное растение. Данный вид распространен в Лерикском, Лянкяранском районах Азербайджана, на территории заповедника "Эльдарская сосна" в Газах-Агстафинской зоне.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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