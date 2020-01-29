В связи с угрозой коронавируса в Бакинском порту усилен санитарный контроль(ФОТО)

29 января 2020 18:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском порту усилен санитарный контроль.

Об этом сообщили в среду Trend в пресс-службе Бакинского международного торгового порта. Отмечается, что на фоне распространения в Китае инфекции "коронавирус 2019-nCoV", в порту усилен приняты особые меры санитарного контроля.

"Бакинский порт и Государственный таможенный комитет предпринимают в пункте приема пассажиров и грузов все необходимые профилактические меры. Все пассажира и грузы, прибывающие в порт, проверяются посредством специального стационарного и мобильного оборудования. В дополнение к этому, на территории Порта дежурит автомобиль скорой медицинской помощи", - сказали в пресс-службе Порта.

Отметим, что коронавирус 2019-nCoV был выявлен в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. Факты заражения инфекцией уже зарегистрированы в Южной Корее, Японии, США, Таиланде, ОАЭ и других странах. В Сингапуре, Гонконге и Австралии также зафиксированы подобные факты.

Заболевание, вызванное новым коронавирусом, уже унесло жизни 132 человек, официальное число зараженных - 5974 человека.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • В связи с угрозой коронавируса в Бакинском порту усилен санитарный контроль(ФОТО)
  • В связи с угрозой коронавируса в Бакинском порту усилен санитарный контроль(ФОТО)
  • В связи с угрозой коронавируса в Бакинском порту усилен санитарный контроль(ФОТО)
  • В связи с угрозой коронавируса в Бакинском порту усилен санитарный контроль(ФОТО)
  • В связи с угрозой коронавируса в Бакинском порту усилен санитарный контроль(ФОТО)
  • В связи с угрозой коронавируса в Бакинском порту усилен санитарный контроль(ФОТО)
  • В связи с угрозой коронавируса в Бакинском порту усилен санитарный контроль(ФОТО)
  • В связи с угрозой коронавируса в Бакинском порту усилен санитарный контроль(ФОТО)
  • В связи с угрозой коронавируса в Бакинском порту усилен санитарный контроль(ФОТО)
  • В связи с угрозой коронавируса в Бакинском порту усилен санитарный контроль(ФОТО)
  • В связи с угрозой коронавируса в Бакинском порту усилен санитарный контроль(ФОТО)
  • В связи с угрозой коронавируса в Бакинском порту усилен санитарный контроль(ФОТО)
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