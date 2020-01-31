У студентов, прибывших из Китая, коронавирус не обнаружен - Минздрав Азербайджана

31 января 2020 15:26 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Для наблюдения за азербайджанскими студентами, прибывшими из города Ухань, где впервые был обнаружен коронавирус, после проведения соответствующих проверок в погранично-пропускных пунктах отведено специальное медицинское заведение.

Как сообщает в пятницу Trend, несколько азербайджанских студентов, прибывших в страну 30 января из города Ухань, находятся под врачебным контролем. Согласно информации, ни у кого из них не обнаружены симптомы коронавируса. По завершению 14-дневного карантина студенты будут выписаны домой:

"Бакинский офис Всемирной организации здравоохранения, министерство здравоохранения и Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию сообщают, что распространенный в КНР вирус в Азербайджане не обнаружен".

Отметим, что коронавирус 2019-nCoV был выявлен в декабре прошлого года в китайской провинции Ухань. Факты заражения инфекцией уже зарегистрированы в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Гонконге, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии и Финляндии.

Только в Китае число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, достигло 9 692 человек, 213 больных скончались.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев. )

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